روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه رد على آليات ”معادية“ حديثة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم“.

ويأتي هذا القرار على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.