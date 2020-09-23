روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

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أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه رد على آليات "معادية" حديثة من جانب الاتحاد الأوروبي. وقالت
المصدر: ا ف ب
تاريخ النشر:الأربعاء 23 سبتمبر 2020 14:25 GMT
تاريخ التحديث:الأربعاء 23 سبتمبر 2020 14:45 GMT
أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه رد على آليات ”معادية“ حديثة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم“.
ويأتي هذا القرار على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
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