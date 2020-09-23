المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، أن بلادها ترغب في تحقيق السلام في المنطقة.

وأضافت المسئولة الأمريكية في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية أن إيران تواصل دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وتابعت أن خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني كان إنجازا في التمثيل، مشيرة إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة.

وشددت على أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب، مضيفة أن القرار 2231 ينص على عدم حصول إيران على أي سلاح تقليدي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية.

وأضاف الملك سلمان في كلمته خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية.