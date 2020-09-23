العاهل السعودي: الشرق الأوسط يعاني تحديات أمنية وسياسية

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على أن بلاده مدت يدها للنظام الإيراني، لكنه زاد من نشاطه التوسعي واستهداف المنشآت.

وقال العاهل السعودي إن منطقة الشرق الأوسط عانت تحديات أمنية وسياسية تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها ومن محاولات قوى التطرف والفوضى وفرض سياستها على المنطقة.

وأضاف أن المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

وتابع أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأشاد بالعمل المميز الذي يقوم به غوتيرش لرفع كفاءة عمل مؤسسات الأمم المتحدة و أوجه لكم رسالة من أرض الحرمين الشريفين أستند فيها على تعاليم ديننا الحنيف.