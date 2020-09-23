نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. العاهل السعودي: المملكة قدمت 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا في المقال التالي
وأضاف الملك سلمان خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي بثتها فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الأربعاء "ندعو إلى التعاون والتكاتف بين جول العالم وشعوبها، ومنطقة الشرق الأوسط عانت لعقود طويلة من التطرف والإرهاب".
وأشار إلى أن المملكة قدمت 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا "لن نتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله".
وتابع العاهل السعودي "ندعو لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما نؤيد الحل السلمي في سوريا وخروج الميليشيات منها".
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