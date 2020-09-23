أسكتلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

وذكرت رئيس الوزراء نيكولا ستورجن، أنه تم أيضا تسجيل حالتى وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، مضيفة أن الأرقام الجديدة تعد مثيرة للقلق إلا أنها توضح لم اتخذت حكومتها قرارات صارمة بالأمس بهدف السطيرة على تفشى الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

ووفق الإجراءات الجديدة، فسيحظر على المواطنين بدءا من يوم الجمعة المقبل زيارة بعضهم البعض داخل المنازل.

يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة فى البلاد قد بلغت 25495 حالة، فيما توفى 2508 شخصا جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الأزمة.