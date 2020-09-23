بدأت شركة جونسون آند جونسون اليوم الأربعاء، تجربة نهائية حول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على 60 ألف شخص، والذي من المحتمل أن يكون من جرعة واحدة، على خلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين.
وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في الشركة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من المعاهد الوطنية للصحة والإدارة الأمريكية، إن الشركة تتوقع ظهور نتائج تجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وفق ما نقلتع وكالة رويترز.
وصرح الدكتور دان باروش، باحث لقاحات في جامعة هارفارد ساعد في تصميم لقاح كورونا مع الشركة: "بأنه من المحتمل أن تكون فوائد اللقاح أحادي الجرعة عميقة من حيث حملات التحصين الشاملة ومكافحة الجائحة العالمية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تحقيق الشركات لنتائج هائلة فيما يخص لقاح كورونا المتوقع، مطالبا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحرك سريعا.
وقالت شركة جونسون اند جونسون إنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة بعد رؤية نتائج إيجابية في المراحل الأولى والثانية في الولايات المتحدة وبلجيكا. وتخطط الشركة لنشر هذه النتائج في القريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون آند جونسون تعلن أخبارًا سارة حول لقاح كورونا المنتظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.