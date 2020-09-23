1083 حالة ..الإمارات تسجل أعلي معدل إصابات بــ كورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ويعد هذا الرقم الأعلى بين الإصابات المسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل إصابات في الإمارات بفيروس كورونا قبل 208 أيام، وتحديدًا في 29 يناير الماضي.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن إجمالي الإصابات في الإمارات منذ بدء الجائحة وحتي الآن بلغ 87 ألفًا و530 إصابة بمعدل 885 إصابة لكل 100 ألف نسمة.
وألمحت الصحة الإماراتية ان إجمالي الوفيات 406 حالات بمعدل 4.1 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، بينما تبلغ نسبة الوفيات 0.5% من إجمالي الإصابات.
كما بلغ نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد في الإمارات 76 ألفًا و995 حالة، بمعدل 778.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.
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