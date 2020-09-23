الأردن يسجل 363 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 9 إصابات خارجية.

وبيًن وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية له اليوم ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة لثمانيني وآخر سبعيني في المستشفيات المعتمدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 وفاة

وذكر الدكتور جابر أن الإصابات المحلية المحليّة توزعت على النحو الآتي 268 في العاصمة عمّان، 4 في الكرك، و43 في البلقاء، 6 في إربد، و26 في الزرقاء، حالة في معان، وحالة في عجلون، وحالة في مأدبا، و 4 حالات في المفرق.

وأوضح أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 3812 بعد تماثل 98 حالة جديدة للشفاء، فيما بقى تحت العلاج 844، منوها إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت 17 ألف فحص هذا اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الجائحة 10112679.