نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرت والجفرة".. من جديد مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في ليبيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء، مؤكدة أنها لن تتوانى في التحرك دفاعا عن أمنها القومي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستتحرك دفاعاً عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت في ليبيا، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت افتراضياً لأول مرة، مساء الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا: "لقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت – الجفرة ستتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها".