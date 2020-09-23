لبنان: فرنسا تؤيد اقتراحا لسعد الحريري لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة بتسمية وزير “مستقل” للمالية

بيروت ـ باريس ـ رويترز: أيدت فرنسا اقتراحا قدمه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لإنهاء أزمة تحول دون تشكيل حكومة تخرج لبنان من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتضغط باريس على الساسة اللبنانيين لتشكيل الحكومة بسرعة لكن العملية واجهت عقبة بسبب طلب حزب الله وحركة أمل تسمية عدة وزراء بينهم وزير المالية.

واقترح الحريري في بيان أمس الأول أن يسمي رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، مرشحا شيعيا “مستقلا” لتولي حقيبة المالية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعتان، ستؤيدان الفكرة.

على مدى سنوات كان يتولى وزارة المالية مرشح يختاره زعيم حركة أمل.

ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية “بالإعلان الشجاع” للحريري. وقالت إن “هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن”.

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