شركات الطيران تطالب بإجراء فحوص للركاب

باريس ـ رويترز: طالبت شركات الطيران الدولية بإجراء فحوص كوفيد19 في المطارات لجميع الركاب الدوليين قبل المغادرة عوضا عن الحجر الصحي الذي تقول إنه يفاقم الركود السياحي. وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن من المتوقع أن تتاح في “الأسابيع المقبلة” اختبارات المستضادات السريعة والميسرة والتي يمكن أن يجريها عاملون غير طبيين مضيفا أنه يجب القيام بهذه الفحوص بموجب معايير متفق عليها عالميا. وقال دي جونياك “لا نرى أي حل بديل أقل تحديا أو أكثر فاعلية”. وتضغط شركات الطيران التي تضررت بشدة من الجائحة على الحكومات لانتهاج بدائل للقيود المكبلة للسفر التي لا تزال تقوض بشدة انتعاش السفر وهي القيود التي يجري تشديدها في الوقت الحالي في أوروبا وسط قفزة في أعداد حالات الإصابة بالمرض.

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