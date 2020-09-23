الجائحة تقلص الدخل من العمل عالميا بنحو 10%

جنيف ـ رويترز: قالت منظمة العمل الدولية امس إن الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها نحو 10.7 بالمئة حول العالم أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت أن الرقم، الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة، يعادل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أول تسعة أشهر من عام 2019. وذكرت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة علي عالم العمل “يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل في أنحاء العالم ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة”. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لاسيما العمالة غير الرسمية، تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة. وأوضحت أن التراجع في أعداد العاملات أكبر منه من العمال.

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