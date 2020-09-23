هروب ودماء في طرة.. مقتل سجناء ورجال شرطة

ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن.

وأوضح المصادر أن قوة تأمين سجن طرة تصدت لمحاولة الهروب، مما أسفر عن مقتل الأربعة سجناء و3 من عناصر الشرطة المصرية. وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقوا مصرعهم هم: "السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين". وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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