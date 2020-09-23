واشنطن : أى دولة تنتهك عقوبات إيران ستعاقب

قالت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة كيلى كرافت فى مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ترغب فى تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أى دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.





وأضافت كرافت، أن واشنطن ستفرض عقوبات على أى دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين فى اليمن. وأشارت المندوبة الأميركية فى الأمم المتحدة، إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، لافتة إلى أن خطاب روحانى كان إنجازا فى التمثيل. وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، أعلنت يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور فى برنامج الأسلحة النووية الإيرانى لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

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