السنغال تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 14759 حالة

وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء 853 فحصا تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تعافى 163 مصابا، وأن إجمالى حالات الشفاء بلغ 11621 شخصا والوفيات 302 شخص، فى حين يتابع 2835 مصابا علاجهم فى المشافى.