بلغاريا تطلب من دبلوماسيين روسيين مغادرتها بتهمة ”التجسس” 

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الأربعاء أنها أمهلت اثنين من الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد، 72 ساعة للمغادرة، بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بـ"التجسس".

وذكر متحدث باسم الوزارة أن الحكومة البلغارية أمهلت هذين الدبلوماسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد وتم إبلاغ السفارة الروسية في صوفيا بهذا الشأن.

وجاء ذلك في أعقاب إصدار النيابة العامة في بلغاريا اليوم بيانا زعمت فيه تورط هذين الدبلوماسيين في التجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية منذ عام 2016، بهدف الحصول على معلومات عن خطط تحديث الجيش، وتعد من أسرار الدولة والأسرار الرسمية.

وذكر البيان أن النيابة أغلقت القضية الجنائية لكون المتهمين يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، وأبلغت وزارة الخارجية بنتائج تحقيقاتها.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على هذه التطورات.