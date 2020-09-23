مصادر مصرية للعربية: تنظيمات إرهابية تنشط في ليبيا بمساعدة تركيا

ذكرت قناة "العربية أن القاهرة تلقت معلومات حول دخول عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا.

ونقلت عن مصادر أمنية مصرية لم تذكرها قولها إن تنظيمات إرهابية تنشط في ليبيا بمساعدة تركيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور القاهرة فيه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في وقت سابق من اليوم كلا من صالح وحفتر بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في اطار الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

ورحب الرئيس في بداية اللقاء بالقادة الليبيين، مؤكدًا موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وأطلع الرئيس من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.