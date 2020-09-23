ترامب يسخر من صحفيين أصيبوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات 

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مذيع شبكة "أم أس أن بي سي" علي فيلشي وصحفيين آخرين خلال تجمع لمؤيديه أمس الثلاثاء، قائلا إن رؤية الشرطة تستهدف الصحفيين يعد "مشهدا جميلا".

وفي حديثه أمام أنصاره بولاية بنسلفانيا قال ترامب: "هل تتذكرون ذلك المشهد الجميل؟ لقد كانت الفوضى تعم الشارع. ذلك الصحفي الغبي (علي فيلشي) أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، ثم سقط وبدأ في الصراخ: لقد أصبت، لقد أصبت".

وأضاف: "أحيانا يمسكون شخصا ما، فيبدأ بالصراخ: أنا صحفي، أنا صحفي. اذهب من هنا... لقد ألقوه جانبا وكأنه كيس ذرة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بصراحة، عندما تتأملون كمية الهراء الذي أجبرونا على تحمله، عندما تشاهدونه.. سيبدو في الواقع مشهدا جميلا".

واستمرت أعمال الشغب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي إثر مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس (مينيسوتا)، وفرض حظر التجول في حوالي 40 مدينة في البلاد.