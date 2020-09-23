إلتقي الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ، مع الوفد الأمريكي بقيادة الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا " أفريكوم".
وعبر شنقريحة خلال اللقاء عن آماله قائلا : أتمني أن يكون اجتماعنا اليوم مثمرا وحاملا لآفاق جديدة، كون بلادي والولايات المتحدة الأمريكية تحوزان على إمكانيات كبيرة لتعزيز شراكتهما، من خلال ميكانزمات مختلفة قائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة”.
وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: من الواضح أنه وبفضل تعبئة وطنية واسعة، كان على رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنت الجزائر في الأخير، بعد كفاح مرير وبدون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينيات، إنجاز كان ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية”.
وتابع : حاليا، تم تقليص التهديد الإرهابي في بلدي إلى أبسط تجلياته، ونحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى القضاء عليه نهائيا.
واختتم الفريق بالقول: كما أن الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية وكذا القناعات العالية للمواطنين”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان الجزائري يلتقي مع وفد عسكري أمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.