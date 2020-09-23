صحيفة تركية: أنقرة نقلت للقاهرة رغبتها في توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، أن أنقرة نقلت إلى القاهرة رغبتها في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال رئيس تحرير الصحيفة في مقال له إن مدير عام وزارة الخارجية التركية، تشاجتاي إرجيس، نقل رغبة أنقرة بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، إلى القائم بالأعمال المصري في أنقرة، عمرو حمامي.
وأضاف أن تركيا بعثت "رسائل دافئة" إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك من اجل التوصل إلى توقيع اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع مصر.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مشابهة للاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس.
وقال أوغلو في مقابلة صحفية إن "مصر باتفاقياتها مع اليونان وقبرص اليونانية، لم تتعدَ على حدود تركيا في البحر".
وتابع: "نعم كان هناك خلاف سياسي معهم، لكن لا نظلمهم بخصوص حقوقنا البحرية"، وأردف "لكي نقيم اتفاقية بحرية ناجحة مع مصر، يجب أن تتحسن العلاقات السياسية بين البلدين، ولكن بعد أن ساءت العلاقة لهذا الحد، تحسن العلاقة لن يكون سهلًا".
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