نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف عن ارتباط مستشار لإردوغان بـ«القاعدة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير تكشف عن ارتباط مستشار لإردوغان بـ«القاعدة» كتب

متابعات_ اليمن العربي

كشفت معلومات صادمة عن صلات تربط أحد كبار مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المقربين منه ومن عائلته، مع جماعة وثيقة الصلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ونقلت تقارير عن مصادر متعددة، أن المصارع الأولمبي السابق حمزة يرليكايا، الذي يشغل حاليا 3 مناصب كبيرة في تركيا، يرتبط بصلات مع «جبهة المغيّرين الإسلاميين الشرقيين العظمى»، المصنفة في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة «منظمة إرهابية».

كما كشف موقع «نورديك مونيتور» الإخباري، عن صورة ليرليكايا عقب فوزه في بطولة العالم للمصارعة في العاصمة التشيكية براغ في 1995، وهو يشير بعلامة معهودة لدى أعضاء الجماعة الإرهابية.

وفصلت هيئة السكك الحديدية التركية يرليكايا من عمله بعد نشر الصورة، إلا أنه يشغل الآن مناصب نائب وزير الشباب والرياضة، وكبير مستشاري الرئيس إردوغان، وعضو بمجلس إدارة بنك «وقف»، أحد 3 بنوك مملوكة للدولة، ما أثار جدلا واسعا في الشارع التركي