شروط الحصول علي قرض تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية نفاذ

يقدم بنك التنمية الاجتماعية، برنامج تمويل العمل الحر “نفاذ” ، والهدف منه تمويل للمواطنين لتوفير فرض وظيفية، أو زيادة الدخل الشهري لمن لديهم مهارة، والاستفادة من تمويل مسير لتمكينهم من العمل الحر، وزيارة الاستثمار والتشجيع علي الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويصل التمويل إلي 60 ألف ريال سعودي، والفئات المستهدفة هم العاطلين عن العمل، ومن ليس لهم رواتب، والموظفون براتب 14 ألف، ومن هم أقل مساري النقل التشاركي والخدمات التخصصية.

بنك التنمية الاجتماعية

والأنشطة الرئيسية والمتاحة عبر برنامج العمل الحر هي ، التوصيل والنقل التشاركي، والخدمات المتخصصة مثل ( التصميم، الترجمةـ، الاستشارات الإدارية والفنية، تطوير التطبيقات، علوم البيانات، الإنتاج الفني، تقنية المعلومات والاتصالات)، ووضح بنك التنمية الاجتماعية للراغبين في الاستفادة من برنامج العمل الحر، تقديم الوثائق المطلوبة وهي ( العنوان الوطني، الهوية الوطنية، رقم الجوال المسجل عبر منصة أبشر، رقم الحساب المصرفي، رخصة القيادة ( بالنسبة لتمويل مركبات النقل التشاركي)، شهادة العمل الحر ( تمويل الخدمات التخصصية)، والتسجيل عبر موقع النفاذ الوطني.

شروط تمويل العمل الحر

ووضح بنك التنمية الاجتماعية أن الهدف من التمويل، هو التحفيز علي العمل الحر، وتحقيق أهداف العمل المرن، مع تحسين فرض الشمول المالي للأفراد، وزيادة دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخفض نسب البطالة وتحفيز الشباب علي العمل، وإيجاد فرص مناسبة لهم، ووضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج العمل الحر وهي كالتالي :

لا تتجاوز قيمة التمويل العيني 150 ألف ريال سعودي.

أما التمويل النقدي لا تتجاوز قيمته عن 60 ألف ريال، وفقا للملاءة المالية.

يشترط أن يكون المقدم لطلب التمويل سعودي أو سعودية الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يشترط أن لا يكون مقدم الطلب مدينا لبنك التنمية بتمويل آخر .

تقديم وثيقة العمل الحر والتراخيص اللازمة لنشاط (المركبات) فقط.

يجب أن لا يتجاوز مبلغ التعثر بالسجل الائتماني عن ثلاثون ألف ريال.

لا تتجاوز فترة التمويل عن خمسة سنوات.

تقديم طلب التمويل، بوجود ضمانات وفقا لشروط بنك التنمية.

التأمين علي المركبات إذا كان الطلب المقدم بشأن العمل الحر الممول للمركبات.

مع الالتزام بالشروط والأحكام، وسداد قيمة كل من الرسوم الإدارية، مع الالتزام بسداد الأقساط في الموعد المحدد لها.