تحميل مليون برميل نفط من ميناء الحريقة الليبي

طرابلس ـ رويترز:

قالت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة الليبي في بيان إن الناقلة دلتا هيلاس بصدد تحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.

وفي وقت إعداد الخبر أفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.

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