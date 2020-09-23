"كورونا" يغتال أمال الهلال السعودي في "الآسيوية"

اعتبر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الأربعاء، نتائج الهلال السعودي بطل النسخة الماضية الذي ضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدوحة.

وقال الاتحاد القاري في بيان "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال، الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة، لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.

وكان الهلال السعودي واتحاد الكرة السعودي قد طلبا تأجيل المباراة أمام شباب الأهلي دبي، الأمر الذي رفضه الاتحاد الآسيوي بسبب القائمة المقدمة من الهلال التي تقل عن 13 لاعبا.