موسكو: ننتظر جوابا من ألمانيا حول نافالني في غضون 10 أيام 

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن موسكو تنتظر من ألمانيا جوابا على طلبها بشأن قضية الناشط والمدون الروسي، أليكسي نافالني، في غضون عشرة أيام.

وفي حديث لوكالة "تاس" ذكر شولغين أن الرسالة التي وجهها الجانب الروسي إلى البعثة الألمانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضم طلبا "بتقديم معلومات شاملة، بما فيها نتائج التحاليل الطبية والمواد البيولوجية وغيرها من العينات السريرية لأليكسي نافالني (التي أخذت في برلين)، وذلك بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن ألمانيا ملزمة، بموجب المعاهدة بتقديم هذه المعلومات في فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفا أن روسيا ستأخذ الجواب الألماني بعين الاعتبار لدى اتخاذها قرارات بشأن خطواتها اللاحقة "بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة في المعاهدة".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أن نافالني، الذي يتلقى العلاج منذ 22 أغسطس الماضي، في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، تعرض لتأثير مادة شديدة السمية من فصيلة كيميائية معروفة تحت اسم "نوفيتشوك". ونفت روسيا مرارت الاتهامات الغربية بوقوفها وراء "تسميم" نافالني.