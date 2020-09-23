أسقط العلم من السيارة والتقطته عين الكاميرات وعاقبته الشرطة السعودية

تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ لتعمُّده إسقاط العَلَم الوطني من مركبة أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة.

وذكر الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المتهم قام بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يعدُّ جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. واشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في تصريحات صحفية له أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أفادت أن المواطن ارتكب مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية؛ وسيتم تطبيق الأنظمة بحقه.

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