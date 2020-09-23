أعلي حصيلة يومية..العراق يسجل أكثر من 5000 إصابة بــ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات اليومية في البلاد.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي الاصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس المستجد وحتي الأن ارتفع الي 332635 حالة.

و بينت الصحة العراقية في بيانها أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 8754 .

وافادت الوزارة العراقية انه تم تسجيل 3231 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كوفيد 19 الي

58893 حالة.