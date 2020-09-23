نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 186 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتسع حالات وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه 121 مريضاً للشفاء.
وأوضح الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.400 من بينها 186 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.
كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35428 شخصاً.
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