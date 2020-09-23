فتح حساب بنك الجزيرة | قم بالاستعلام عن الأوراق المطلوبة و مزايا الحساب بنفسك

فتح حساب بنك الجزيرة يُعتبر من أهم وأبرز المواضيع التي تشغل حيز كبير من تفكير المواطنين، حيث يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة خطوات الحصول على حساب جاري في بنك الجزيرة وذلك لوجود العديد من المميزات المرتبطة بالحصول على الحساب، لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على الأوراق المطلوبة والخطوات الصحيحة لفتح الحساب، كما سنتعرف على الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها بنك الجزيرة السعودي لكافة عملائه.

بنك الجزيرة

ماذا نعرف عن بنك الجزيرة؟ هو عبارة عن شركة مساهمة سعودية، قد بلغ رأس مال البنك مؤخراً حوالى 8,200,000,000 ريال سعودي لذلك يُعتبر البنك من أهم البنوك المصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية وذلك لأنة يُقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة الفئات سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وذلك عن طريق مجموعة من الموظفين الأكفاء في خدمة العملاء وأهم هذه الخدمات هو فتح حساب بنك الجزيرة بسهولة، كما يخضع بنك الجزيرة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما يهتم البنك بتقديم العديد من الحلول التمويلية التي تتوافق مع جميع الرواتب الشخصية للعملاء وذلك من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تناسب جميع فئات المواطنين سواء كانوا من المواطنين أصحاب الرواتب الصغيرة أو الرواتب الكبيرة، حيث قد تصل تمويلات البنك مالية إلى عشرون مليون ريال سعودي (20,000,000) ريال سعودي كحد أقصى للتمويل، ويعد هذا التمويل من أكبر المبالغ التي يتم تقديمها مقارنة بالبنوك الأخري داخل المملكة العربية السعودية، كما يسمح البنك لعملائه بالتداول في الأسواق المالية الكبرى بطريقة تتوافق مع كافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كما يعمل البنك على تقديم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية كالقروض والتمويلات الكبرى، كما يُقدم العديد من خدمات الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية مثل توفيره خدمة تطبيق الجزيرة سمارت لجميع عملاء البنك، مُقارنة بالخدمات التي تُقدمها البنوك الأخرى سواء خدمات مرتبطة بعمليات التداول في بنك الرياض أو البنك العربي أو بنك الإنماء أو غيرها من الخدمات المصرفية فيُعتبر بنك الجزيرة السعودي من أهم البنوك المصرفية بالمملكة العربية السعودية.

ماهي الخدمات الإلكترونية في بنك الجزيرة؟

قبل التعرف على مميزات فتح حساب بنك الجزيرة السعودي سوف نتعرف على الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها البنك عبر موقعة الإلكتروني، حيث يعمل البنك جاهداً لتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية لعملائه والتي تُسهل عليهم الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة كالتقديم بطلب للحصول على قرض أو تمويل مالي من البنك، لذلك سوف نتعرف بالتفصيل على أهم الخدمات الإلكترونية لبنك الجزيرة.

تتمثل الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها بنك الجزيرة لكافة عملائه في الآتي:

إمكانية تحديث بيانات العميل من خلال قائمة الخدمات الذاتية علي الموقع الرسمي للبنك.

سهولة حصول العميل على معلومات البطاقة الائتمانية ذات الحد المنخفض من خلال قائمة البطاقات.

إمكانية إجراء العديد من التحويلات للعملاء داخل بنك الجزيرة.

سهولة سدد المدفوعات وسداد رسوم الخدمات الحكومية عن طريق استخدام البطاقة الائتمانية.

يُمكن البنك عملائه من فتح حساب إضافي على موقع البنك الإلكتروني بسهولة ويُسر.

إمكانية تحويل الأموال للبنوك الموجودة خارج المملكة العربية السعودية.

سهولة التقديم على خدمات الاكتتاب والحصول عليها.

يُمكن لكافة العملاء القيام بعملية فتح حساب بنك الجزيرة الادخاري إلكترونياً من خلال قائمة الحسابات.

الادخاري إلكترونياً من خلال قائمة الحسابات. إمكانية اتباع نظام سريع لإتمام عملية التحويل لبنوك محلية داخل المملكة العربية السعودية.

يُقدم البنك مؤخراً العديد من الإصلاحات والتحسينات العامة في الأداء.

إمكانية التَقدم بطلب للحصول على دفتر شيكات خاص بالعميل.

مميزات فتح حساب بنك الجزيرة

بمجرد قيام العميل بإتمام عملية فتح حساب بنك الجزيرة يحق له التمتع بالعديد من المميزات المرتبطة بالحساب، كما يمكن للعميل إدارة عملياته المصرفية بسهولة و أمان من خلال قنوات البنك المصرفية المختلفة، لذلك سوف نتعرف على أهم مزايا الحصول على حساب جاري بمصرف الجزيرة.

تتمثل مزايا فتح الحساب الإلكتروني بالبنك في الآتي:

لا يشترط وجود حد أدنى لعمر العميل ليتمكن من فتح الحساب.

إمكانية استخدام العديد من العملات لفتح حساب سواء كانت هذه العملة هي عملة الريال السعودي أو أي عملة من العملات الأخرى.

إمكانية الحصول على دفتر شيكات خاص بالعميل التابع للبنك.

يُتيح البنك لعملائه استخدام العديد من خدمات البنك مثل (خدمة الجزيرة أون لاين – الهاتف المصرفي – تطبيق الجزيرة سمارت) بسهولة وأمان بشكل يومي.

سهولة الحصول على بطاقة الصراف الآلي الخاصة ببنك الجزيرة بشكل فورى.

إمكانية التعديل على دفتر الشيكات الخاص بالعميل حيث يُمكن البنك العميل من الحصول على تصاميم مختلفة حسب اختياره.

سهولة تسديد فواتير و رسوم الخدمات الحكومية من خلال بطاقة ائتمان البنك.

إمكانية تفعيل خدمة التنبيهات للحصول على إشعار الرسائل القصيرة على جوالك فور الانتهاء من أي عملية بنكية.

يوفر بنك الجزيرة العديد من المزايا الإضافية للعملاء المُحول راتبهم إلى البنك.

كما يُتيح البنك لعملائه صلاحية استخدام كافة الخدمات المصرفية على مدار الساعة يومياً.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنك الجزيرة

قامت إدارة البنك بوضع العديد من الملفات والأوراق التي يجب توافرها لدى العميل ليتمكن من إنشاء الحساب، فقبل أن نتعرف على طريقة فتح حساب بنك الجزيرة سوف نتعرف على المستندات المطلوب توافرها لدى العملاء.

تتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على الحساب الجاري في الآتي:

ضرورة حصول العميل على هوية وطنية تابعة للمملكة العربية السعودية.

في حالة عدم حصول العميل على هوية وطنية فيجب الحصول على إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

ضرورة وجود ما يُثبت أن العميل مُسجل في خدمة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

امتلاك العميل لرقم هاتف صحيح وساري المفعول ليتمكن البنك من التواصل مع العميل بسهولة.

ضرورة حصول العميل على بريد إلكتروني صحيح.

كما يجب على العميل إضافة العنوان الوطني التابع له لإتمام عملية التوثيق والموافقة على الطلب بشكل سريع.

خطوات فتح حساب بنك الجزيرة

بمجرد توافر الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل فتح حساب بنك الجزيرة فيمكن للعميل إتمام عملية إنشاء الحساب بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات، تتمثل خطوات عمل الحساب الجاري في الآتي:

أولاً يقوم العميل بزيارة الموقع الرسمي لبنك الجزيرة.

ثم يقوم العميل بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالبنك بدقة.

ثم يقوم العميل بالضغط على أيقونة” السماح لخدمة يقين التحقق من معلوماتي “.

ثم يقوم بتفعيل زر الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يقوم العميل بإكمال البيانات الشخصية المطلوبة وهي (نوع الهوية – رقم الهوية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد).

ثم يقوم بالضغط على زر “ متابعة “.

“. بعد ذلك سيتم ظهور صفحة موقع أبشر الإلكتروني، يقوم العميل بتسجيل الدخول لتوثيق طلب فتح الحساب.

سيقوم النظام تلقائياً بإرسال رسالة نصية عبر رقم جوال العميل يجب إدخالها لتوثيق عملية فتح حساب بنك الجزيرة السعودي.

وأخيراً يكون قد تم فتح حساب جاري في مصرف الجزيرة بنجاح.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيقوم البنك بإرسال بطاقة الصراف الآلي مدى الحياة على العنوان البريدي التابع للعميل.

تطبيق بنك الجزيرة

قام بنك الجزيرة بإصدار تطبيق “الجزيرة سمارت” الذي تمت إتاحته لجميع الهواتف الجوالة سواء كانت هذه الهواتف تعمل بنظام “أندرويد” أو نظام “أيفون”، ويأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى تسهيل عملية فتح حساب بنك الجزيرة وتسجيل الدخول وبيع وشراء الأسهم على العملاء بسهولة، إلى جانب تمتع العملاء بالكثير من الخدمات الأخري بشكل مباشر من خلال هواتفهم الجوالة في أي مكان وفي أي وقت على مدار اليوم، حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

مُستخدمي نظام ( أندرويد) بإمكانهم تحميل تطبيق “الجزيرة سمارت” من خلال متجر جوجل .

بإمكانهم تحميل تطبيق “الجزيرة سمارت” من خلال . مُستخدمي نظام (أيفون) IOS بإمكانهم تحميل تطبيق “الجزيرة سمارت” من خلال متجر أبل.

حيث يتمتع التطبيق بواجهة عصرية متميزة كما يُقدم العديد من الخدمات والمزايا الغير مسبوقة في المصرفية ، بالإضافة إلى أن هذا التحديث يتيح لعملاء بنك الجزيرة التمتع بخدمات بنكية عديدة عن طريق هواتفهم الذكية، حيث تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

سهولة تحديث البيانات من خلال قائمة الخدمات الذاتية.

سهولة الحصول على ملخص للبطاقات الائتمانية الخاصة بالعميل.

إلى جانب الحساب الأساسي يمكن للعملاء فتح حساب إضافي.

إمكانية سداد الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية عبر التطبيق.

أرقام بنك الجزيرة

أتاح البنك لعملائه خدمة فتح حساب بنك الجزيرة من خلال التواصل مع البنك عبر الرقم الموحد له، كما يمكن الحصول على العديد من الخدمات المصرفية والبنكية في أي وقت وبدون الحاجة إلى بذل أي جهد.

يمكن لعملاء بنك الجزيرة التواصل مع البنك عبر الرقم التالي : 6666 2000 9(966+).

أما بالنسبة لغير عملاء البنك فيمكنهم التواصل عبر هذا الرقم :” 9999 244 800″.

أما في حالة الرغبة في تقديم الشكاوى والمقترحات فيمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على رقم : 2000 9(966+) أو من خلال الرقم التالي :” 0505 244 800″ .

أو من خلال الرقم . كما يمكن مراسلة البنك عبر البريد الإلكتروني : [email protected]

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول بنك الجزيرة السعودي كما تعرفنا على مزايا الحصول على حساب جاري وكيفية فتح حساب جاري بنك الجزيرة بخطوات بسيطة، إلى جانب تَعرُفنا على العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك.