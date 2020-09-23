العراق يطالب الأمم المتحدة بالمساعدة في محاربة كورونا

طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، بمساعدة دولية لمواجهة الأزمات العديدة التي يواجهها العراق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال صالح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العراق اتخذ عددا من التدابير لوقف انتشار فيروس كورونا، الرغم الموارد المحدودة الناتجة عن سنوات من الحروب والحصار والعنف، لكن "الرحلة كانت طويلة وشاقة".

وأضاف صالح أن البنية التحتية الضعيفة في مواجهة ارتفاع أعداد القضايا لا تزال تشكل تحديًا مستمرًا.

وقال: "يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة للدول النامية لإنشاء بيئة لمكافحة الوباء والحد من آثاره الضارة".

وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وجدد صالح الدعوات للمجتمع الدولي لتشكيل تحالف لمكافحة الفساد، قائلا إن سوء الإدارة كان بمثابة "آفة" في بلاده أسهمت في تمويل الإرهاب.

وقال: "في الواقع لا يمكننا القضاء على الإرهاب إذا لم نقم بتجفيف مصادر تمويله".