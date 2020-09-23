رحيل أيقونة الأغنية الفرنسية.. جولييت غريكو

توفيت أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو، الأربعاء، عن 93 عاماً، وفق ما أفادت عائلتها وكالة فرانس برس.

وقالت العائلة في رسالة تلقتها فرانس برس إنّ "جولييت غريكو فارقت الحياة هذا الأربعاء 23 سبتمر 2020 محاطة بالمقرّبين في منزلها الذي طالما أحبته، في راماتويل (جنوب-شرق). كانت حياتها استثنائية".

وأضافت "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاماً"، في إشارة إلى تعرّضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضاً وحيدتها لورانس-ماري.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع أسبوعية "تيليراما" في يوليو الماضي، إنّها "تفتقد (الغناء) كثيراً. الغناء هو سبب وجودي! الغناء كل شيء".

وقال مدير جولتها الأخيرة، ألكسندر بو: "رحلت سيدة عظيمة"، مضيفاً أنّها "كانت متعبة منذ مدة ولكن ظلّ إدراكها يقظاً، ومقابلتها مع تيليراما خير دليل على ذلك".