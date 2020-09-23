13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فى فرنسا

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى، أن عدد الوفيات فى فرنسا ارتفع بمقدار 43 حالة وفاة جديدة ليصل إلى 31 ألفا و459، فيما بلغ إجمالى المصابين 481 ألفا و141 إصابة.
وفي السياق ذاته، أمرت السلطات الفرنسية، بإغلاق جميع المطاعم في مدينة مرسيليا بدءاً من يوم السبت المقبل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتُعد مدينة مارسيليا ثانى أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس وتقع جنوبى البلاد.
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