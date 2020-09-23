الأعلى منذ مايو.. بريطانيا تسجل 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكانت الحكومة البريطانية قد توقعت تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا فى أكتوبر المقبل، فى حال استمر الوباء فى مستوياته التصاعدية الحالية.

وقال موقع "سكاى نيوز" البريطانى إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حذر المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالى.

وقال باتريك فالانس فى إفادة صحفية فى داونينغ ستريت إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل 7 أيام تقريبا.

وكانت السلطات البريطانية قد أعادت فى الأيام القليلة الماضية فرض قيود على نحو 13 مليونا ونصف المليون من سكان عدد من المقاطعات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى عدد المصابين بكورونا.