وناشد المركز الإماراتي، في بيان له اليوم، الجميع، ضرورة توخي الحيطة و الحذر و إتباع إرشادات المرور نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشار المركز الاماراتي الي إحتمالية إنعدام الرؤية في بعض الاحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية .
ونوه المركز الوطني للأرصاد الاماراتي الي ان تلك الحالة من الطقس تحدث في الفترة من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة والنصف من صباح غد " الخميس ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير إماراتي بشأن طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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