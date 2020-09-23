العراق.. القبض على شقيقين يعملان في استخبارات داعش

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاربعاء، القبض على شقيقين يعملان في "استخبارات داعش" جنوبي العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".
وقالت إن "العنصرين عملا في ما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة تحت كنى "ابو سالم الموالي" وابو حذيفة" وهما شقيقان".
وألمحت- في البيان- إلى أن "المتهمين اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وبهروبهما من قضاء الفلوجة الى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".
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