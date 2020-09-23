إسبانيا : نحو 700 ألف إصابة بكورونا ومدريد تتصدر المناطق الأكثر تضررا

وكشف بيان للوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أن السلطات الصحية الوطنية سجلت كذلك 517 حالة وفاة بكورونا خلال الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى 31034 حالة.

وذكر البيان، أن منطقة العاصمة مدريد أصبحت من جديد الأكثر تعرضا لتفشى الفيروس، مع زيادة يومية فى حالات الإصابة تناهز 1290 حالة، ما يعادل 31% من إجمالى الإصابات فى إسبانيا.

يذكر أن سلطات منطقة مدريد كانت قد فرضت، يوم الاثنين الماضى، حجرا صحيا جزئيا على عدد من الأحياء والضواحى الفقيرة للعاصمة الإسبانية، لمواجهة موجة جديدة لتفشى كورونا.