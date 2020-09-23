ترامب يتوعد منصات التواصل الاجتماعى : تستغل قوتها وسنحل المسألة قريبا

وقال ترامب، بحسب "سكاى نيوز"، إن منصات التواصل الاجتماعى "تستغل قوتها"، وتوعدها بأن حل هذه المسألة سيكون قريبا، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء.
وقال ترامب، إن حكومته ستراقب منصات التواصل الاجتماعى بشكل وثيق خلال فترة الانتخابات.
وكان الرئيس الأمريكى، قد وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعى، فى مايو الماضى.
وأتاحت الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.
وقال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعى تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها".
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