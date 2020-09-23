رئيس روسيا البيضاء يؤدى اليمين لولاية جديدة والمعارضة تدعو للتظاهر

أدى رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليمين لفترة رئاسية سادسة اليوم الأربعاء، متجاهلا مطالبات بأن يرفع قبضته عن السلطة التى يتولاها منذ 26 عاما وذلك بعد انتخابات تقول المعارضة وعدة حكومات أجنبية إنها مزورة.





وبحسب رويترز، تأتى المراسم، التى عادة ما يجرى الإعلان عنها بشكل مسبق باعتبارها حدثا رئيسيا فى البلاد، بعد انتخابات متنازع على نتيجتها جرت فى التاسع من أغسطس، وأعلن لوكاشينكو تحقيق فوز ساحق فيها.

ونددت المعارضة، التى نظمت احتجاجات حاشدة على مدى أكثر من ستة أسابيع للمطالبة باستقالته، ودعت إلى خروج مزيد من المظاهرات مساء يوم الأربعاء.

وتُعِد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات تستهدف مسؤولين شاركوا فى العملية الانتخابية وفى الحملة التى نفذتها قوات الأمن بعدها لمواجهة احتجاجات المعارضة.

وقالت وكالة بيلتا للأنباء، إن لوكاشينكو أدى اليمين فى مراسم حضرها عدة مئات من الأشخاص.

وقال الرئيس الذى يبلغ من العمر 66 عاما، إن بلاده تحتاج إلى الأمان والانسجام على شفا أزمة عالمية، فى إشارة على ما يبدو إلى جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: لا يمكننى ولا يحق لى أن أتخلى عن شعب روسيا البيضاء.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية بدء احتشاد محتجين يحملون علم المعارضة بلونيه الأحمر والأبيض فى مجموعات صغيرة بالعاصمة بما فى ذلك تجمعات أمام ثلاث جامعات على الأقل، وانتشرت الدعوات لمظاهرات حاشدة فى المساء على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال السياسى المعارض بافيل لوتوشكو، إن مراسم أداء اليمين تمت بطريقة تشبه اجتماعات اللصوص السرية.

وقالت ألمانيا مجددا إنها لا تعترف بلوكاشينكو رئيسا ودعت إلى الموافقة على عقوبات الاتحاد الأوروبى فى أقرب وقت ممكن.

أما المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، فقد قال إن أداء اليمين قرار سيادى تماما يعود للقيادة فى روسيا البيضاء.

كانت أنا مارين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، قد قالت الأسبوع الماضى إن أكثر من عشرة آلاف شخص اعتُقلوا تعسفيا منذ الانتخابات، وورد أكثر من 500 تقرير عن وقائع تعذيب إضافة إلى تعرض الآلاف لضرب وحشى.