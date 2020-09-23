دوت الخليج :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف خلال خطابه في الجلسة العامة للاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزاً للسلام، لجميع البشرية.
لمزيد من التفاصيل :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : خطاب الملك في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.