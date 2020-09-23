بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة | أحصل على 60 ألف ريال من بنك التسليف

يعد قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية من أشهر القروض التي يقدمها البنك، وبنك التنمية هو من أكبر المؤسسات التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات للأسر و الأفراد ذات الدخل المحدود، حيث أن الهدف الأساسي من تأسيس البنك هو تحسين الأحوال المادية ولسد أحتياجات المعيشة للظروف الاقتصادية الحالية وبناء على ذلك قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنك التسليف، وذلك لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً فهي تعد من الأولويات بمثابة المقام الأول، ثم تحسين الظروف المادية ورفع مستوي المعيشة للأسر المتوسطة في المقام الثاني.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم البنوك التي تقدم مساعدات جليلة للأسر ذات الدخل المحدود أو المنعدم وذلك عن طريق منحهم تمويل كافي لسد أحتياجات معيشتهم وتحمل التكاليف لمواجهة أعباء الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بالعديد من التمويلات لمختلف الفئات والقطاعات مثل تمويل الزواج،تمويل الترميم، وقرض نفاذ.

حيث يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل للأسر والأفراد بدون أي مصاريف أو رسوم إضافية وكل ذلك من أجل رفع مستوي المعيشة للأفراد.

ولكن قبل ذلك يجب معرفة الشروط والأحكام التي قام البنك بوضعها قبل قيام الأفراد بالتسجيل في قرض الأسرة.

شروط قرض الأسرة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين لقرض الأسرة، وهي كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون لديه هوية وطينة وعنوان وطني ورقم الجوال مسجل في أبشر.

يجب أن لا يتجاوز عمر الشخص المقترض عن 70 عاماً و 55 عاماً للكفيل.

. يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12.500 ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي ويتم أحتساب ذلك من خلال تقسيم الدخل الشهري العائد لرب الأسرة على عدد الأفراد.

يتم أحتساب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتعدى عمره الرابعة والعشرين طالما لم يكن موظفاً أو متزوجاً وكذلك البنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

يجب أن لا يقل عدد أفراد أسرة طالب القرض عن أربعة أفراد بما فيهم رب الأسرة.

يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة وتعول طفلاً فأكثر دون وتحديد لعمر الأطفال، و يجب أن يكون إثبات الإعالة مصحوب بصك شرعي.

يجب أن يكون الهدف الأساسي للتقدم بطلب القرض هو تلبية أغراض اجتماعية مقبولة وأن تكون الأسرة في حاجة تامة إلى القرض وذلك وفقاً للمعايير .

الشخص الذي مر على زواجه أكثر من 8 سنوات ولم ينجب أو يرزق بذرية يحق له الحصول علي قرض أسرة بحده الأدنى.

الشخص الذي لم يرزق إلا بطفل واحد فقط ومر على تاريخ ميلاده 8 سنوات فأكثر يحق له طلب قرض أسرة وذلك بحده الأدنى.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة كم المبلغ

يتراوح المبلغ المقترض من بنك التنمية الاجتماعية من 18000 ريال وحتي 60000 ريال سعودي، وفيما يلي جدول توضيحي مبسط للمبالغ المتاحة للاقتراض، والأقساط الشهرية المقررة وأيضاً عدد عدد الأقساط.

قيمة القسط الشهرى قيمة المبلغ المقترض عدد الأقساط المقررة 300 ريال 18000 ريال 60 قسط 400 ريال 24000 ريال 60 قسط

500 ريال 30000 ريال 60 قسط 600 ريال 36000 ريال 60 قسط 700 ريال 42000 ريال 60 قسط

800 ريال 48000 ريال 60 قسط 900 ريال 54000 ريال 60 قسط 1000 ريال 60000 ريال 60 قسط

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب على المتقدم بالطلب تسجيل دخوله على الموقع الخاص بالبنك وكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد التأكد من تسجيل الدخول يجب التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار أيقونه “إضافة طلب جديد”.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة بها جميع خدمات بنك التنمية الاجتماعية ثم قم باختيار خدمات الأفراد والضغط على زر “تقديم”.

بعد التقديم سوف يظهر فيديو صادر من بنك التنمية الاجتماعية متعلق بقرض الأسرة فقم بمشاهدته، وبعد ذلك قم بالضغط على “إعادة المشاهدة ” ثم أجب على جميع الأسئلة المقدمة أليك.

وبعد الانتهاء من ذلك سوف تظهر قائمة متعلقة بخدمات الأفراد ثم قم بالضغط على “تقديم”.

قم بقراءة جميع الشروط والأحكام ثم اختار علامة “صح” وقم باختيار فرع البنك الراغب في التعامل معه ثم اضغط على “موافق”.

يقوم بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة واختيار الغرض من التمويل، ثم يقم باختيار التعهد ثم الحفظ.

بعد الانتهاء من ملئ البيانات يتم معالجة الطلب الخاص بالمتقدم من خلال البنك، ومن ثم إيداع مبلغ القرض المطلوب في حساب المتقدم بالطلب.

وفي النهاية يقوم البنك باختيار أحد الخدمات المتاحة له نتيجة الفحص الائتماني لمقدم الطلب و بعد ذلك يقوم بتحديد مبلغ التمويل المطلوب ثم الحفظ.

طريقة التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

وبذلك تكون قد اكتملت عملية التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة ومعرفة نبذة مختصرة عن البنك والغرض الأساسي من التأسيس والشروط المطلوبة التي أعلن عنها البنك ليسمح للمواطنين بالاقتراض، والاستعلام عن كمية المبالغ المسموح بها من البنك للاقتراض، وطرق التقديم على قرض الأسرة.

وفي النهاية نرجو أن نكون قد قدمنا لكم في هذه المقالة بعض الخطوات والمعلومات التي تساعد المواطنين في معرفة طريقة التقديم على قرض الأسرة من بنك التسليف.