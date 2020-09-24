انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. أحدث التطورات واستطلاعات الرأى تظهر تفوق جو بايدن

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى الثالث من نوفمر المقبل، يكثف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسة الديمقراطى جو بايدن الجولات الانتخابية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، تعد سيندى ماكين أرملة السناتور جون ماكين أحدث صوت جمهوري بارز يدعم جو بايدن لانتزاع المنصب الأهم في البيت الأبيض.

وأعلنت سيندي ماكين تأييدها لبايدن فى تغريدة عبر تويتر قائلة: "عاش زوجي جون بمبدأ البلد أولا، ونحن جمهوريون نعم لكن الولايات المتحدة أولا، وهناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يمثل قيمنا كأمة إنه جو بايدن".

وفى نفس الوقت، علق الرئيس ترامب عن ترشيح بديل للراحلة روث بادر جينسبيرج لرئاسة المحكمة العليا في تجمع حاشد في ولاية بيتسبرج قائل: ً"سوف نختار امرأة رائعة "، وسخر من بايدن لارتدائه ماسك طبى.

وطالب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، الشعب الأمريكى بالمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وواجه هارى انتقادات حادة على الرغم من الحياد السياسي الصارم للعائلة المالكة البريطانية.

ومع أول زيارة بايدن لولاية كارولينا الشمالية منذ فبراير، أوضح أحدث استطلاع للرأي التابع لوكالة "رويترز" تعادل المرشحين بنسبة وصلت 47٪ من اجمالى أعداد الناخبين.

ويحقق بايدن تقدمًا على ترامب فى ولاية ميشيجان بفارق 5 نقاط مئوية، وبنسبة بلغت 50٪ لصالح بايدن، بينما حصل ترامب على نسبة 44٪.

تجري وكالة رويترز استطلاعات رأي للناخبين المحتملين في ست ولايات هى : ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان وكارولينا الشمالية وفلوريدا وأريزونا خلال 41 يوم قادم، والتي سوف تلعب دوارًا حاسمة في تحديد نتيجة 3 نوفمبر.

ويراهن المستثمرون الصينيون على التقلبات قبل الانتخابات وهى فرصة لحماية الأصول التجارية بينما يتحدث بايدن وترامب عن مواقفهما المتشددة بشأن بكين.

يحاول مديرو صناديق الأسهم العالمية نقل الأسهم المدرجة في نيويورك التى تملكها الشركات الصينية إلى السيارات المدرجة في هونج كونج لمواجهة مخاطر الإلغاء القسري، إضافة أن سعر اليوان سوف يصل لأعلى مستوياته منذ 16 أشهر بفوز بايدن ،بينما هناك نبرة أكثر هدوءًا في الدبلوماسية والتي يمكن أن تتلاشى بسرعة إذا فاز ترامب.