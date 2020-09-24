رسميا.. أتليتيكو يعلن انضمام لويس سواريز

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروجواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما. ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

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