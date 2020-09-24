نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن مقتل أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل قليل، مقتل 9 مسلحين في غارة جوية، بينهم أبومعاذ العراقي، وهو أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا.

وأوضح الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أنه لم يتم التعرف على هوية القيادي فورا، ولكن تم التعرف عليه فيما بعد، لافتا إلى أن "العراقي"، دخل ليبيا يوم 12 سبتمبر 2014، بجواز سفر مزور.

وأشار "المسماري"، إلى أنه تم تعيين "العراقي" زعيما لتنظيم "داعش"، بعد مقتل التكفيري عبدالعزيز الأنباري، زعيم التنظيم السابق، على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في 2015.

ولفت إلى العناصر الإرهابية ظلوا يدافعون عنه لمدة سبع ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن اسمه الحقيقي عبدالله الربعي، وهو من أكراد العراق.