بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر مؤتمرا صحفيا، بشكل مفاجئ، متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وحسب "روسيا اليوم"، فقد برر الرئيس الأمريكي المغادرة بأنه لديه اتصال هاتفي طارئ، موضحا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، دون التوضيح بشأن من هو المتصل.