نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ في المقال التالي
وحسب "روسيا اليوم"، فقد برر الرئيس الأمريكي المغادرة بأنه لديه اتصال هاتفي طارئ، موضحا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، دون التوضيح بشأن من هو المتصل.
وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".
وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.