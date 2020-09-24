نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل كثيف خلال الانتخابات في المقال التالي
وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".
وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".
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