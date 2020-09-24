نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل كثيف خلال الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سوف تتحرك ضد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".

وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".