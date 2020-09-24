ترامب يتوقع انتهاء انتخابات 2020 في المحكمة العليا

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا مضيفا أنه يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة.
وقال ترامب، متحدثا في البيت الأبيض، إن السناتور لينزي غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لن يضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن العملية ستتم بسرعة.
ويأتي ذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية بالمحكمة روث بادر غينسبورغ يوم الجمعة.
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