سول تتهم بيونج يانج بقتل مسؤول كورى جنوبى وإحراق جثته

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، اليوم، الخميس، بقتل مسؤول حكومى كان قد فُقِد أثناء عمله على متن قارب تفتيش قبالة جزيرة يونبيونج الحدودية الغربية مع كوريا الشمالية.





وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فى بيان: "نتيجة لتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعددة الواردة إلى الجيش، أطلقت كوريا الشمالية النار على مواطننا الذى فقد فى جزيرة يونبيونج الصغيرة وحرقت جثته". وأضافت: "تستنكر الوزارة مثل هذا العمل البشع بشدة ونطالب كوريا الشمالية بتقديم شرح ومعاقبة المتورطين فى الحادث، ونحذر من أن جميع المسئولية عن ذلك تقع على الجانب الشمالى". كان المسؤول الكورى الجنوبى بوزارة المحيطات والثروة السمكية (47 عامًا) قد فقد أثناء انجرافه فى المياه بهدف هروبه إلى الشمال، فى أثناء عمله على متن قارب تفتيش قبالة جزيرة "يون بيونج" الحدودية الغربية 21 سبتمبر الجارى. وأكدت السلطات الكورية الجنوبية، بشكل مبدئى أن المسؤول لقى حتفه برصاص كوريا الشمالية من مسافة طويلة، واسترجع الشمال جثته وأحرقه. وذكرت السلطات أن كوريا الشمالية أحرقت جثته كإجراء احترازى، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتجرى السلطات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الوطنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.

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