خلال احتجاجات بسبب العنصرية .. إصابة شرطيين أمريكيين بإطلاق نار فى كنتاكى

وتشهد ولاية كنتاكى الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة احتجاجات، بعد توجيه اتهامات مخففة ضد ضابط تسبب فى قتل إمرأة فى منزلها فى شهر مارس الماضى. واعتقلت الشرطة، عددا من المتظاهرين فى كنتاكى، وسط استمرار المظاهرات ضد "وحشية" قوات تنفيذ القانون وضد العنصرية. وتأتى الاحتجاجات، بعد أن أعادت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات محدودة بتعريض أحد المواطنين للخطر ضد أحد الضباط الثلاثة المتورطين فى مقتل امرأة ذات بشرة سوداء تدعى بريونا تيلور فى الولاية فى قضية تعود لمارس الماضى.

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