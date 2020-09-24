مقتل 23 شخصا بنيجيريا في انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود

وقال بخاري في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس، إن :مقتل 23 شخصا هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا".
وأضاف "أنا قلق جدًا لأن هذه المآسي الواسعة النطاق تتكرر في بلدنا وتتسبب بوفيات لا داعي لها".
وأعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مكابح الشاحنة تعطلت وأن سائقها فقد السيطرة عليها مما أدى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمر في المكان.
ووقع الحادث على طريق سريع في مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوجي، مشيرا إلى أنّه شاهد ما لا يقل عن تسع جثث متفحمة.
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