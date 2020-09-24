أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 308 آلاف و217 حالة، وذلك عقب تسجيل 799 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6437 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 294 ألفا و392 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 308 آلاف و217 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.